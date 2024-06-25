Geliyooor... Geliyooor... Temmuzda büyük zam geliyor. Banka hesabına bakanların gözleri faltaşı gibi açılacak

Temmuz geliyor, zam yağmuru da beraberinde...Hazine'nin Yap-İşlet-devret modeliyle işletilen Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde yılın ilk yarısında 18 milyar lira ödendiği belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz paylaşım yaptı, acı tabloyu duyurdu. Deniz Yavuzyılmaz'a göre “İktidar şirketlerin kur kaybını dert edindi. Dolarları üç beş şirkete aktarmaya devam ediyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda "AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara 1 temmuz itibariyle kur ayarlaması geliyor."dedi.

Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç geçiş ücretleri artırılarak şirketlerin kasasının doldurulacağını belirten Yavuzyılmaz 1 Temmuz 2024 itibariyle Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 1.808 TL’ye çıkacağını öne sürdü.

Deniz Yavuzyılmaz "Geçen araç ücreti 399 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 1.409 TL’ye çıkacak" dedi

CHP'li vekil 1915 Çanakkale Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 740 TL’ye çıkacağını öne sürerken, geçen araçlardan 419 lira alınacağını Hazine'nin de şirkete 321 lira ödeyeceğini iddia etti.

AVRASYA TÜNELİ'NDE GARANTİLİ ÜCRET 213 TL

Avrasya Tüneli’nde garanti edilen geçiş ücreti 213 TL’ye çıkacağını belirden Deniz Yavuzyılmaz araçtan 112 lira Hazine'den ise 101 TL alınacağını yaptığı paylaşımda belirti..

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNDEN GEÇİ ÜCRETİ KAÇ LİRA OLUYOR

Deniz Yavuzyılmaz'a göre Yavuz Sultan Selim köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 180 TL’ye çıkıyor. Geçen araç ücreti 49 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 131 TL olacak.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine 15 Mayısta yapılan zamla birlikte geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkarılmıştı. İstanbul-İzmir Otoyol ücreti yapılan zamla birlikte 984 lira olarak belirlendi.

BAKAN "GERÇEKTEN ÇOK DÜŞÜK KALDI" ZAMLARI SAVUNMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek köprük ve otoyollara yapılan zamların enflasyona etkisinin çok düşük olacağını iddia ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapılan zamları "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" diyerek savunmuştu.