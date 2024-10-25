Gemerek’te 1.7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1.7 milyon olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Gemerek ilçesinde kaçak ürün operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan çeşitli markalara ait gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.