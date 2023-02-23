Gemi trafiği askıya alındı, vapur seferleri iptal

İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

VAPUR SEFERLERİ DE YAPILAMIYOR

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği bildirildi. (AA)