Gemide yer tartışması kanlı bitti!

Kaynak: DHA
Gemide yer tartışması kanlı bitti!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde TIR şoförü limanda gemide bir personel ile tartıştı. Tartışma sonrasına A.Ç, gemi personeli O.Ö tarafından kalbinden bıçaklandı. A.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.30 sıralarında Karasu Limanı'nda meydana geldi. TIR'ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi personeli O.Ö. arasında aracın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada O.Ö., Çubukçuoğlu'nu kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Ahmet Çubukçuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çubukçuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O.Ö. ise gözaltına alındı.

Çubukçuoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

sakarya.jpg

Son Haberler
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde
Bandırmaspor, Malatya'dan üç puanla dönüyor
Bandırmaspor, Malatya'dan üç puanla dönüyor
Artvin'de ahşap ev cayır cayır yandı
Artvin'de ahşap ev cayır cayır yandı