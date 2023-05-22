Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Gemilerin pencerelerinin yuvarlak olduğunu fark etmişsinizdir. Eskiden yapılan gemilerde yolcular gövde kısmında bulunduğu için dönemin teknolojisine uygun en sağlam yapılabilecek cam şekli yuvarlaktı.

Herhangi metaryale delik açıldığında o metaryali kırılgan hale getirmiş olursunuz. Özellikle keskin köşeli, kare ve dikdörtgen şeklindeki camların kırılma olasılığı daha yüksektir.

KARE PENCERELERDE GERİLİM DAHA YÜKSEK OLUYOR

Araştırmalar ise oval şeklinde yumuşak hatlı köşelerin, materyalin sağlamlığı kareye kıyasla çok daha güçlü. Bunun nedeni ise gerilim yoğunlaşması. Kare şeklindeki camlarda kuvvet daha yoğun oluyor.

GEMİLERİN PENCERELERİ NEDEN YUVARLAK YAPILIR?

Gemiler hareket ederken yüksek basınç ve çekiç kuvvetlerine dayanıklı olmaları nedeniyle yuvarlak pencere tasarımı tercih ediliyor. Modern gemilerde cam teknolojisi ilerlediği için oval ve köşeli camlar tercih edilebiliyor.