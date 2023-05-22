Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Yolcu gemilerinin kamara pencereleri genellikle yuvarlak şeklindedir ve özellikle bu şekilde tasarlanır. Peki, Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Gemilerin pencerelerinin yuvarlak olduğunu fark etmişsinizdir. Eskiden yapılan gemilerde yolcular gövde kısmında bulunduğu için dönemin teknolojisine uygun en sağlam yapılabilecek cam şekli yuvarlaktı.

gemilerin-pencereleri-neden-yuvarlak-yapilir-yenicag.jpg

Herhangi metaryale delik açıldığında o metaryali kırılgan hale getirmiş olursunuz. Özellikle keskin köşeli, kare ve dikdörtgen şeklindeki camların kırılma olasılığı daha yüksektir.

gemilerin-pencereleri-neden-yuvarlak-yapilir-yenicag1.jpg

KARE PENCERELERDE GERİLİM DAHA YÜKSEK OLUYOR

Araştırmalar ise oval şeklinde yumuşak hatlı köşelerin, materyalin sağlamlığı kareye kıyasla çok daha güçlü. Bunun nedeni ise gerilim yoğunlaşması. Kare şeklindeki camlarda kuvvet daha yoğun oluyor.

gemilerin-pencereleri-neden-yuvarlak-yapilir-yenicag3.jpg

GEMİLERİN PENCERELERİ NEDEN YUVARLAK YAPILIR?

Gemiler hareket ederken yüksek basınç ve çekiç kuvvetlerine dayanıklı olmaları nedeniyle yuvarlak pencere tasarımı tercih ediliyor. Modern gemilerde cam teknolojisi ilerlediği için oval ve köşeli camlar tercih edilebiliyor.

gemilerin-pencereleri-neden-yuvarlak-yapilir-yenicag4.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu Güncel
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı Magazin
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek Güncel
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike