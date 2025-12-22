Teknoloji şirketlerinin veri gücü, yapay zekadaki başarılarını doğrudan etkiliyor. Veri çeşitliliği yapay zeka modellerinin karmaşık işlemlerde daha iyi sonuçlar vermesini sağlıyor. En fazla kullanıcıya OpenAI'ın ChatGPT modeli sahip olsa da ABD'li teknoloji devi Google da yapay zeka modeli Gemini ile bu alanda öne çıkıyor.

ABD merkezli dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın araştırmasına göre, Google Gemini, indirme sayısındaki artış, aylık aktif kullanıcı büyümesi ve uygulamada geçirilen süre bakımından son aylarda ChatGPT'yi geride bırakmaya başladı.

Arama motoruyla internet tarihinde önemli bir konuma sahip olan Google, yıllar içerisinde farklı teknolojilere yatırım yaparak servislerini çeşitlendirdi. YouTube'dan Android işletim sistemine kadar birçok platformu bünyesinde barındıran şirket, arama motoru botlarıyla dünyadaki siteleri listeleyerek önemli bir veriyi de elinde tutuyor.

Verideki üstünlüğü Google'a yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde ciddi avantaj sağlasa da teknolojide tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

"İNANILMAZ DERECEDE AYRICALIKLI BİR ERİŞİME SAHİPLER"

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Cloudflare'in Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Prince, ABD merkezli teknoloji ve kültür dergisi Wired'ın yayınında, internetin tarihine bakıldığında özellikle son 27 yıldır Google'ın en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Daha fazla internet sitesinin Google'ın çıkarına olduğunu, bu durumun aramayı daha değerli hale getirdiğini anlatan Prince, "Bu nedenle Google, internet sitesine giden trafiği paraya çevirebilmek için gerekli tüm araçları geliştirdi. Son 27 yıldır internetin oluşumunu finanse ettiler." dedi.

Prince, Google'ın bugün ise yapay zeka çalışmalarıyla da öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google arama robotunu yapay zeka robotuyla birleştirdi ve en büyük zorluğu oluşturdu. Birinden çıkmayı tercih edemiyorsunuz, birinden çıkmak ikisinden birden çıkmak anlamına geliyor ki bu da gerçek bir zorluk. Beni şaşırtan bir şey var, Google bugün internette OpenAI'dan 3,2 kat, Microsoft'tan 4,6 kat, Anthropic ve Meta'nın gördüğünden ise 4,8 kat daha fazla sayfa görüyor. İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler."

Google'ın diğer platformlara kıyasla daha fazla veriye erişmesine ilişkin Prince, "Gemini'ın son zamanlarda OpenAI'dan neden bu kadar daha iyi hale geldiğini sorduğumuzda, bence cevap daha fazla veriye sahip olmalarıdır. Bu durum çiplerle, araştırmayla veya teknolojiyle ilgili değil." diye konuştu.