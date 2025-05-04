Gemini, Pokémon'u bitirdi

Google’ın geliştirdiği en pahalı yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Pro, klasikleşmiş bir video oyununu başarıyla tamamlayarak büyük bir eşiği geçti. Google CEO’su Sundar Pichai, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Pichai, “Ne finaldi ama! Gemini 2.5 Pro az önce Pokémon Blue’yu tamamladı” ifadesiyle yapay zekânın başarısını kutladı.

Ancak oyunu doğrudan Google değil, Google ile bağlantısı olmayan Joel Z isimli bir yazılım mühendisi yönetti. 30 yaşındaki bu bağımsız geliştirici, “Gemini Plays Pokémon” adını verdiği canlı yayında yapay zekânın ilerleyişini izleyicilerle buluşturdu.

GOOGLE YÖNETİCİLERİ SÜRECE DESTEK VERDİ

Gemini’nin bu süreçteki başarısı, Google içinde de heyecanla karşılandı. Google AI Studio’nun ürün lideri Logan Kilpatrick geçen ay, Gemini’nin Pokémon oyununda 5. rozeti aldığını ve bunun rakip modellere kıyasla önemli bir adım olduğunu belirtti. Kilpatrick’in paylaşımına Pichai esprili bir şekilde “Yapay Pokémon Zekâsı üzerine çalışıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Bu tür oyunlarda yapay zekânın başarısı, yalnızca eğlence değil, aynı zamanda planlama, mantık yürütme ve hafıza gibi bilişsel becerilerin test edildiği özel bir alan olarak değerlendiriliyor.

RAKİP AI CLAUDE HENÜZ OYUNU BİTİREMEDİ

Google’ın rakibi Anthropic tarafından geliştirilen Claude modeli de benzer şekilde “Pokémon Red” adlı oyunda test ediliyor. Şubat ayında Anthropic, Claude’un gelişmiş akıl yürütme yeteneklerinin beklenmedik görevlerde üstünlük sağladığını açıklamıştı. Ancak Claude henüz oyunu tamamlayamadı.

Claude Plays Pokémon adlı Twitch kanalı da Joel Z’ye ilham kaynağı oldu. Buna rağmen Joel Z, yapılanları doğrudan bir yapay zekâ karşılaştırması olarak görmemek gerektiğini belirtti. “Lütfen bunu bir ölçüt olarak değerlendirmeyin” diyen Joel Z, Gemini ve Claude’un farklı sistemlere, verilere ve araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

YAPAY ZEKÂYA DESTEK AMAÇLI MÜDAHALELER YAPILDI

Her iki yapay zekâ modeli de oyunu tek başına oynamıyor. Bu noktada “ajan destek sistemleri” devreye giriyor. Bu sistemler, oyun ekranını analiz ederek yapay zekâya gerekli bağlamsal verileri sağlıyor. Model bu verilerle nasıl tepki vereceğine karar veriyor ve ardından oyundaki ilgili düğmeye basılıyor.

Joel Z, Gemini’nin oyunu tamamlaması için çeşitli geliştirici müdahaleleri yaptığını ancak bunun hile olmadığını vurguladı. “Benim müdahalelerim, Gemini’nin genel karar alma ve akıl yürütme yeteneğini geliştiriyor” diyen Joel Z, spesifik yönlendirmeler vermediğini ifade etti. Örneğin, Mt. Moon gibi zorlu bölümler için doğrudan ipuçları verilmedi.

En fazla yardım edilen yer, Lift Key’i alabilmek için bir Rocket Grunt karakteriyle iki kez konuşulması gerektiği bilgisinin sunulması oldu. Bu da daha sonra Pokémon Yellow’da düzeltilmiş bir yazılım hatasıydı.

Google Sheets, Gemini ile artık daha güçlü

GEMİNİ FRAMEWORK’Ü GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Gemini’nin Pokémon macerası burada sona ermiyor. Joel Z, projenin hâlâ aktif şekilde geliştirildiğini ve altyapının sürekli güncellendiğini açıkladı. “Gemini Plays Pokémon” yayını, hem teknik toplulukta hem de oyun dünyasında yoğun ilgi görüyor.

Bu gelişme, yapay zekânın yalnızca akademik ve iş dünyasında değil, aynı zamanda oyun gibi karmaşık görevlerde de nasıl ilerlediğini gözler önüne seriyor. Gelecekte yapay zekânın bu tür görevlerde daha az insan müdahalesiyle hareket edebilmesi, sektörde yeni bir çağın kapısını aralayabilir.