Gemlik Belediyesi'nden patili dostlar için önemli imza

Gemlik Belediyesi, hayırsever Nurten Oğuz ile "Patili Canlar Merkezi" için şartlı bağış protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bu proje sadece bir barınak değil, doğayla uyumlu, sahiplendirmeye odaklı, gençlerimizin gönüllü olarak katkı sunabileceği örnek bir yaşam alanı olacak. 15 dönümlük alana ek olarak ormanla bütünleşen yaklaşık 25 dönümlük bir bölgede can dostlarımız için güzel bir merkez kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Gemlik Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli bir adım attı. Bu kapsamda Kurtul mevkiinde hayata geçirilecek "Patili Canlar Merkezi" için hayırsever Nurten Oğuz ile şartlı bağış protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte, proje için önemli bir maddi kaynak sağlanmış oldu. İmza törenine Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Üyeleri İlhan Ermiş, Sabahattin Kul ve Mehmet Demir de katıldı. Doğayla uyumlu şekilde planlanan ve yaklaşık 25 dönümlük bir alana yayılacak merkezde, sokak hayvanları için bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmetleri sunulacak. Ayrıca içerisinde bir kafeterya da bulunacak merkez, vatandaşların da vakit geçirebileceği bir sosyal alan olarak tasarlanacak.

"ATTIĞIMIZ İMZALAR, ONLAR İÇİN BÜYÜK BİR FARK YARATACAK"

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı İlhan Ermiş, "Bugün burada sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştıracak anlamlı bir iş birliği için bulunuyoruz. Onlar için bir kap mama, bir yudum su, ya da soğukta sıcak bir yuva çok şey ifade ediyor. Attığımız imzalar, onlar için büyük bir fark yaratacak ilk adımlar olacak. Bu dayanışmanın büyümesini ve sokaktaki her cana umut olmasını diliyoruz. Gemlik Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu olarak Nurten Hanım'a ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu örnek çalışmanın devamını temenni ediyoruz" dedi.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU İYİLİK HAREKETİNE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bağışın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise "Bugün çok anlamlı bir adım attık. Kurtul’da hayata geçireceğimiz Patili Canlar Merkezi projemiz için, duyarlı bir hayırsever olan Nurten Oğuz Hanımefendi’nin kıymetli desteğiyle bağış protokolümüzü imzaladık. Kendisine bu örnek davranışı için yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje sadece bir barınak değil, doğayla uyumlu, sahiplendirmeye odaklı, gençlerimizin gönüllü olarak katkı sunabileceği örnek bir yaşam alanı olacak. 15 dönümlük alana ek olarak ormanla bütünleşen yaklaşık 25 dönümlük bir bölgede can dostlarımız için güzel bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Tüm Gemlikli hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum. Patili canlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.