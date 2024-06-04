Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı?

Bakan Yerlikaya, Güney Amerika’dan gemi ile ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan suç örgütüne İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldığını operasyon sonucunda 373 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapılmaya çalışıldığını, bu suç örgütüne narkoçelik-20 operasyonu yapıldığını açıkladı.

Yapılan operasyonda 373 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta çalışma sonucunda, Güney Amerika’dan Bursa’daki Gemlik limanındaki konteyner içerisinde kokain yakalandığı belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-093845.png

ekran-goruntusu-2024-06-04-094415.png

ekran-goruntusu-2024-06-04-094524.png

YENİ ROTA GEMLİK Mİ?

Bir dönem uyuşturucu sevkiyatının merkez noktalarından birisi olarak Mersin Limanı kullanılıyordu. Gemlik Limanı'nın Kokain sevkiyatında kullanılması, Mersin'den sonra yeni rota orası mı? sorusunu akıllara getirdi.

Operasyona İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

ekran-goruntusu-2024-06-04-093811.png

İlgili Haberler
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi
Otomotiv devlerinden çok konuşulacak hile itirafı
Son Haberler
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı Sağlık
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı Dünya
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj Ekonomi
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti Magazin
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı Gündem
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti Spor
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti Magazin
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti