Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapılmaya çalışıldığını, bu suç örgütüne narkoçelik-20 operasyonu yapıldığını açıkladı.

Yapılan operasyonda 373 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta çalışma sonucunda, Güney Amerika’dan Bursa’daki Gemlik limanındaki konteyner içerisinde kokain yakalandığı belirtildi.

YENİ ROTA GEMLİK Mİ?

Bir dönem uyuşturucu sevkiyatının merkez noktalarından birisi olarak Mersin Limanı kullanılıyordu. Gemlik Limanı'nın Kokain sevkiyatında kullanılması, Mersin'den sonra yeni rota orası mı? sorusunu akıllara getirdi.

Operasyona İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: