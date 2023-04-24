Gemlik’te 23 Nisan coşkusu alanlara sığmadı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 23 Nisan, İskele Meydanı ve Zeytindalı Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere binlerce çocuk katıldı.

Gemlik’te 23 Nisan coşkusu alanlara sığmadı

Gemlik Belediyesi’nin iki ayrı bölgede yaptığı etkinliklerde, resim, kum boyama, sosis balon, sokak oyunları ve bilim atölyelerinde çocuklar eğlenceli dakikalar yaşarken, planetaryum çadırında yapılan görsel gösterimleri de ilgi ile takip ettiler. Gemlik Belediyesi’nin İskele Meydanı’nda kurduğu sahnede; Gemlik Belediyesi Çocuk Korosu, çocuk bandosu, halk oyunları gösterisi çocuklar tarafından sergilendi. Çocuklar, palyaço, maskot ve animatör gösterilerini büyük bir dikkatle izlerken, kurulan panayır alanında ve şişme oyun gruplarındaki çok sayıdaki etkinlikle doyasıya eğlendiler.

BAŞKAN SERTASLAN: “HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ İÇİN”
Başkan Sertaslan, "Bugün şenlik alanımızı dolduran çocuklar ve ailelerimize sonsuz teşekkürler ederiz. Onların hayallerini gerçekleştireceği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Gemlik Belediyesi olarak, her daim güneşli günlere uyanacakları bir kent için söz veriyoruz. Her şey çocuklarımızın gülümsemesi için, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir kez daha kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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