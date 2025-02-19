Gemlik’te atış talimi yapan 5 muhtara soruşturma açıldı

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesindeki 5 mahallenin muhtarı, ruhsatlı silahları ile Narlı Mahallesindeki ormanlık alanda atış talimi yaptı.

Birlikte selfie çekip o anları ünlü rap sanatçısı Gazapizm'in "Bu hayatın heyacanı meyacanı yok" şarkısıyla sosyal medya hesaplarında paylaşan muhtarlar hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Muhtarlar görüntülerin tepki çekmesi üzerine sosyal medyadan atış talimi yaptıkları anların görüntülerini sildi. Kumla Jandarma Karakoluna çağrılan 5 muhtarın burada ifade verdiği bildirildi.