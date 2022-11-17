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Gemlik’te dron destekli şafak operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda suç unsuruna rastlanırken, dört kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:47
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Gemlik’te dron destekli şafak operasyonu

Gemlik’te dron destekli şafak operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 4 adet tüfek, 40 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, hassas terazi, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonrası 5 şüpheli gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, operasyon dron ile görüntülendi.

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