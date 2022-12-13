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Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aralarında husumet olan iki kişinin tartışmasında silahlar konuşurken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 05:24
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Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Babacan (38), henüz belirlemeyen bir meseleden dolayı Emre Rahman Yelseli (25) ve ailesiyle tartışma yaşadı. Ramazan Babacan, konuşacağını iddia ederek otomobille aldığı Emrah Rahman Yelseli’yi, Gemlik’in Küçükumla içinde bulunan mezarlığın yanına götürdü. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine Ramazan Babacan, Emre Rahman Yelseli’yi bıçakla kalbinden yaralarken Emre Yelseli daha sonra Ramazan Babacan'ı silahla bacağından yaraladı.

Çevrede bulunanlar sesleri duymasının üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Emre Rahman Yelseli, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken, Ramazan Babacan ise Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi. Emre Rahman Yelseli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda boş kovana da rastlarken, cinayet ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zanlı Ramazan Babacan, gözatına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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