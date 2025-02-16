Gemlik'te Mahzuni Şerif eserleriyle anıldı

Kaynak: ANKA
Gemlik'te Mahzuni Şerif eserleriyle anıldı

Gemlik Belediyesi, Aşık Mahzuni Şerif’i eserleriyle andı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bizi bir arada tutan bu müziğimiz ve kendi öz kültürümüzdür. Kültürünü kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdur. Biz, türkülerimize sahip çıkacağız" dedi.

Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun Türk Halk Müziği korosu, Aşık Mahzuni Şerif’i eserleriyle andı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda salon tamamen dolarken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de koroyla birlikte “Mülki Devran” şarkısını seslendirdi.

Koro, yaklaşık üç saat süren konserde Aşık Mahzuni Şerif’in yanı sıra Neşet Ertaş, Cevdet Bağca ve Oğuz Aksaç gibi değerli sanatçıların eserlerini seslendirirken, eşsiz performansları katılanların beğenisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Türkülerimiz bizim yazılı ve sözlü tarihimiz. Biz bu memlekete türkülerimiz ile sevdalandık. Biz, türkülerimizi gençlerimize bırakacağız. Bu türkülere sahip çıkın. Mahzuni Şerif’e, Yunus Emre’ye ve Pir Sultan’a sahip çıkın. Kültüre, sanata ve spora hep birlikte tüm mücadele gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Bizi bir arada tutan bu müziğimiz ve kendi öz kültürümüzdür. Kültürünü kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdur. Biz, türkülerimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

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