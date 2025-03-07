Gemlik’teki marketlerde 25 tarihi geçmiş ürün tespit edildi

Kaynak: İHA
Gemlik’teki marketlerde 25 tarihi geçmiş ürün tespit edildi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak ilçedeki zincir marketlerde geniş çaplı incelemeler gerçekleştirdi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak ilçedeki zincir marketlerde geniş çaplı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş 25 farklı ürünün rafta satışa sunulduğu tespit edildi. Bu ürünler, zabıta ekipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilerek imha edildi.

İlçenin İstiklal Caddesi'nde yapılan market denetimlerinde, özellikle çocukların sıklıkla tükettiği süt ve benzeri ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Toplamda 25 farklı ürünün son kullanma tarihi geçmiş şekilde satışa sunulduğu ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirerek ürünlerin imhasını sağladı. Ayrıca, mağazada belirlenen fiyat ve etiket farklarına ilişkin cezai işlem uygulandı.

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