Generalle, binbaşı birbirine girdi! Meslekten atıldı... Ünlü gazeteci detaylarıyla anlattı...

12 Punto’da Müyesser Yıldız’ın haberine göre; TSK’da general binbaşı kavgası ihraç ile sonuçlandı. General D.A, E.Ş’yi, “amir ve üstü tehdit ve hakaret” iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. E.Ş, avukatları aracılığıyla itiraz etse de karara bağlanmadan Başsavcılık iddianame düzenlendi. E.Ş.’nin TSK’dan ihracı talep edildi ve dosyası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na getirildi.

BİNBAŞI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu sırada Binbaşı E.Ş. de General D.A. hakkında bir üst komutanlığa şikâyette bulundu, ama herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Binbaşı E.Ş., iddianamede verdiği savunmada soyut iddiaları kabul etmediği ve hakkındaki suçlamaların kesinleştiği şeklinde yorumlandığına, bu durumun ise en başından itibaren suçlu kabul edilmesi anlamına geldiğinden masumiyet karinesi ve adil yargılama hakkını ihlâli olduğunu söyledi.

SAVCI İLE GENERAL ARASINDA SIKI İLİŞKİ İDDİASI

Binbaşı E.Ş., 15 Mayıs’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki sözlü savunmasında General D.A. ile aralarında yaşandığını öne sürülen olayları tek tek anlatırken, avukatı İbrahim Yılmaz, E.Ş.’nin dijitallerine usulsüz şekilde el konulduğunu ve iddianameyi hazırlayan savcı ile General D.A. arasında sıkı bir ilişki olduğunu iddia etmişti.

BİNBAŞI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Fakat Yüksek Disiplin Kurulu, oybirliğiyle E.Ş.’nin TSK’dan ihraç edilmesine karar verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu 30 Mayıs’ta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 3 Haziran’da bu kararı onayladı. General D.A., E.Ş.’nin isim vermeden yaptığı kimi paylaşımlar nedeniyle E.Ş. hakkında hem disiplin soruşturmasını açtırdığı da aktarıldı.