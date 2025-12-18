Ali Yazan Ordu Yeniçağ

Spor dünyasından ilham verici bir geri dönüş hikayesi, beyaz perdeye taşınıyor. Eski Dünya Şampiyonu boksör Mustafa Genç’in, tüm sağlık engellerine rağmen profesyonel boks kariyerine geri dönüş mücadelesini anlatan "Son Raunt" belgesel filminin çekimleri devam ediyor.

Belgeselin ana eksenini, Genç’in yaşadığı sağlık sorunları oluşturuyor. Felç riskiyle mücadele eden 50 yaşındaki sporcunun bu zorlu koşullara rağmen ringlere dönme arzusu, insan iradesinin ve sporun iyileştirici gücünün sınırlarını zorluyor.

SPORUN ÖTESİNDE BİR HİKAYE

"Son Raunt", izleyicilere sadece bir spor belgeseli sunmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. Film; yaş, vazgeçmeme, azim ve sağlık temalarını evrensel bir dilde işleyerek, kişisel mücadele ve motivasyon arayan herkes için ilham verici bir öykü sunuyor.

Mustafa Genç’in sosyal medya hesapları üzerinden belgeselin ön tanıtım videosu yayınlanırken, yapımcılar filmin ulusal ve uluslararası film festivallerine hazırlanmakta olduğunu ve ardından dijital platformlarda izleyiciyle buluşmayı hedeflediğini bildirdi.

Belgesel, Mustafa Genç’in adını yeniden gündeme taşıyarak, zorluklar karşısında asla pes etmemenin ne anlama geldiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serecek.

Bu sadece bir spor belgeseli değil. Bu, ikinci şansın, pes etmemenin ve insan iradesinin sınır tanımadığının hikâyesi. Eğer bu video bir kişiye bile “yeniden başlayabilirsin” dedirtecekse, işte o zaman bu mücadele kazanılmış demektir.