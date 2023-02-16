16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Genç anne enkaz altında 7 aylık bebeğini kolunu kesip kendi kanıyla besledi

Genç anne enkaz altında 7 aylık bebeğini kolunu kesip kendi kanıyla besledi

Meydana gelen iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’ta 203 saat sonra sağ olarak kurtarılan Hidayet ve Muharrem Polat çiftinin bebekleri ile enkaz altında yaşadığı dram söyleyecek söz bırakmadı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:22
Takip Et

Genç anne enkaz altında bebeğini kolunu kesip kendi kanıyla besledi

Genç anne enkaz altında 7 aylık bebeğini kolunu kesip kendi kanıyla besledi
+
Aa
-

Türkiye’nin doğusunda 11 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin üzerinden 11 gün geçti. Şuana kadar 35 bin 418 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde, 50 binin üzerinde binada yıkıldı ya da kullanılamayacak seviyede zarar gördü.

Depremin ardından enkaz altından sağ çıkarılanlarla birlikte birbirinden hazin hikayeleri de onlarla birlikte gün yüzüne çıktı.

Bursa’dan hareket edip Kahramanmaraş’ta arama kurtarma faaliyetlerine katılan BAKUT Bursa Arama Kurtarma ekibinin bir bölümü, depremin ikinci gününden itibaren 12 Şubat ilçesi Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanının enkazında çalışmaya başladı. BAKUT ekibi 7 katıda tamamen çöken binanın enkazından 40’tan fazla kişinin cansız bedenini çıkardı.

Açılan dehlizden girip ağaç ve metallerle tahkimat yaparak yaşam koridoru oluşturan ekipler kurtarma faaliyetlerinin 8. günü ulaştıkları binanın zemin katının altından ses geldiğini farketti. Uzun süre dinleme yapan BAKUT ekibi, açtığı delikten içeriye bakarken enkaz altından uzanan bir el delikten çıkıp arama kurtarma ekiplerine ulaştı.

Canlı insanlar olduğunu belirleyen BAKUT ekibi çalışmasına hız verdi ve 203 saat sonra isimlerinin Hidayet (24) ve Muharrem (32) Polat oldukları öğrenilen genç çifti sağlıklı bir şekilde Aktaş Apartmanının bodrumundaki kapıcı dairesinden dışarıya çıkarmayı başardı. Karanlıkta geçirdikleri günlerin ardından ilk kez güneşi gören çift ağlayıp Allah’a şükrederek BAKUT ekibine sarıldı. Duygu dolu buluşma sırasında gözyaşları adeta sel oldu.

ENKAZ ALTINDAKİ 203 SAAT

7 yıllık evli Hidayet (24) ve Muharrem (32) Polat çiftinin evliliklerinin ikinci senesinde Bulem ismini verdikleri bir kızları, 2 sene sonra da Miraç ismini verdikleri oğulları oldu. Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanında kapıcılık yapan Polat çiftinin depremden 7 ay önce de Alparslan isimli bir erkek çocukları daha dünyaya geldi.

Polat çifti ve 3 çocukları 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine 7 katlı binanın bodrum katında kaldıkları kapıcı dairesinde yakalandı. Yaşanan yıkımla birlikte yan odada yatan evin büyük çocukları Bulem (5) ve Miraç (3) hayatlarını kaybederken, yatak odasında anne babasının yanında yatırdığı 7 aylık bebek Alparslan Polat, oluşan hayat üçgeninde annesi Hidayet, babası Muharrem Polat ile birlikte sağ kalmayı başardı.

5 GÜN BEBEĞİNİ EMZİRDİ 6'INCI GÜN SÜTÜ KESİLİNCE BABA KOLUNU KESTİ

Enkaz altında eşi ve 7 aylık bebeği ile birlikte mahsur kalan 24 yaşındaki Hidayet Polat 4 gün boyunca enkaz altında Alparslan’ı emzirdi. Açlık ve susuzluk sebebiyle talihsiz kadının 5’inci günde sütü kesildi. Bunun üzerine Hidayet ve Muharrem Polat çifti 7 aylık oğullarına kendi dudaklarını emdirip tükürükleriyle 1 gün daha hayatta kalmasını sağladı. Ağızlarda tükürük de tükenince anne Hidayet Polat eşinden kolunu kesmesini istedi. Kolunu eşine kestiren kadın 1 gün de bebeğini kendi kanı ile besledi. Soğuk ve açlığa sadece 6 gün dayanabilen Alparslan anne babasının kolları arasında hayatını kaybetti. Genç çift 3 çocuğunun da cansız bedenlerini enkaz altında bırakıp 203 saat sonra BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
2
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
6
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.