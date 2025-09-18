Genç Aslanlar Frankfurt'ta perişan oldu

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptı.
KIRMIZI KART MAÇIN DENGESİNİ BOZDU
UEFA Gençlik Ligi ilk haftasında Galatasaray U19, Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.
Galatasaray’da Abdulsamet Şimşek 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynayan sarı-kırmızılılar, oyunda dengeyi kurmakta zorlandı.
FRANKFURT’UN GOLLERİ
Ev sahibi Eintracht Frankfurt’un gollerini Noah Fenyö (35.), Alexander Staff (63.), Benjamin Dzanovic (68.) ve Christian Prenaj (87.) kaydetti.
KADROLAR
E.Frankfurt: Siljevic - Bahoya (84. Prenaj), Scheller, Boakye Osei, Neuendorff - Fenyö (75. Eisele), Is (84. Ilicevic) - Oteng-Mensah, Dills, Dzanovic (69. Awusi) - Staff (69. Galya Souza)
Galatasaray: Yılmaz - Satılmış, Ünyay (46. Abir), Kahraman, Akgün (46. Şimşek) - Arac, Karasu (69. Yancel) - Duru (46. Eris), Koçak, Kasal - C. Balta (59. Toprak Polat)