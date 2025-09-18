Genç Aslanlar Frankfurt'ta perişan oldu

UEFA Gençlik Ligi’nde sahne alan Galatasaray U19 takımı, Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptı.

KIRMIZI KART MAÇIN DENGESİNİ BOZDU

UEFA Gençlik Ligi ilk haftasında Galatasaray U19, Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Galatasaray’da Abdulsamet Şimşek 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynayan sarı-kırmızılılar, oyunda dengeyi kurmakta zorlandı.

FRANKFURT’UN GOLLERİ

Ev sahibi Eintracht Frankfurt’un gollerini Noah Fenyö (35.), Alexander Staff (63.), Benjamin Dzanovic (68.) ve Christian Prenaj (87.) kaydetti.

KADROLAR

E.Frankfurt: Siljevic - Bahoya (84. Prenaj), Scheller, Boakye Osei, Neuendorff - Fenyö (75. Eisele), Is (84. Ilicevic) - Oteng-Mensah, Dills, Dzanovic (69. Awusi) - Staff (69. Galya Souza)

Galatasaray: Yılmaz - Satılmış, Ünyay (46. Abir), Kahraman, Akgün (46. Şimşek) - Arac, Karasu (69. Yancel) - Duru (46. Eris), Koçak, Kasal - C. Balta (59. Toprak Polat)

