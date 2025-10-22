UEFA Gençlik Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray 19 Yaş Altı (U19) Futbol Takımı, Norveç kulübü Bodo/Glimt'i konuk etti.
Galatasaray 4. dakikada öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Berk'in yerden ortasında topa bekletmeden vuran Efe Eriş ağları havalandırdı: 1-0
37. dakikada gelişen atakta Çağrı'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Furkan Koçak, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-0
İkinci yarıya iyi başlayan Bodo/Glimt, 51 ve 54. dakikalarda Rodahl attığı gollerle beraberliği yakaladı.
Galatasaray maçın uzatma anlarında galibiyet golünü buldu. 90+3. dakikada rakibinden sıyrılıp kaleye yönelen Eyüp Can Karasu, ceza sahası çizgisinin önünden çektiği sert şutla ağları havalandırdı: 3-2
Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, Gençlik Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Bodo/Glimt ise üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.