Genç astsubay evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tolga Gökalp, Aydın-Denizli Otoyolu'nda trafik jandarması olarak görev yapıyordu. Evinden silah sesleri duyulunca ekipler sevk edildi. Gökalp silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda otoyol trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp'in evinden silah sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Gökalp'i silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları genç astsubayın evine gelirken, aslen Mersinli olduğu öğrenilen Gökalp'in yaklaşık 3 ay önce Nazilli'deki görevine başladığı öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de olayı öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek ilgili personellerden bilgi aldı. Gökalp'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Genç astsubayın şüpheli ölümünde kendi yaşamına son verdiği ihtimali olabileceği düşünülüyor.

Yapılan ilk incelemelere göre Gökalp'in beylik tabancası ile kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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