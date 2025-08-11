Genç avukat ofisinde tabancayla intihar etti! Notu yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç avukat ofisinde tabancayla intihar etti! Notu yürekleri dağladı

Adana'da bir avukat, ofisinde kendini tabanca ile vurarak intihar etti. Avukatın intihar etmeden önce bir not bıraktığını ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (46) ofisinde tabanca ile kendini başından vurdu.

aw515544-02.jpg

NOT BIRAKTI

Avukatlık bürosundan gelen silah sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese intikal eden sağlık ekipleri, avukatın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinnet geçiren anne çocuğunu öldürüp intihar etti!Cinnet geçiren anne çocuğunu öldürüp intihar etti!

Olay yerinde yapılan incelemede avukatın bıraktığı bir not bulundu. Notta "Borçlarımdan dolayı yaşamıma son veriyorum" yazdığı ileri sürüldü.

İncelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Haberler
Bir garip olay! Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Bir garip olay! Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Manisa’da ambulans otomobille çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
Manisa’da ambulans otomobille çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
6 Gazeteci öldürüldü! Basın çadırına hava saldırısı
6 Gazeteci öldürüldü! Basın çadırına hava saldırısı
Tayland’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 4 yaralı
Tayland’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 4 yaralı