Genç avukatın vekalet ücreti yargıda bomba etkisi yarattı! Talimatı ünlü yargı mensubu veriyor... Seyhan Avşar korkmadan yazdı...

Ünlü gazeteci Seyhan Avşar’ın haberine göre; İnan Kıraç'a Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan 2 vasi, Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı görevlendirdiler. Avukat Eşref Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verildiği iddia edildi. Avşar, “İddiaya göre adliyeye bir grup çökmüş. Tüm vasi dosyaları, kıdemleri dahi olmayan genç avukatlara veriliyormuş. Veren mahkemeler belli, vasi olarak atanan isimler hep aynı. Vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubu ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim” dedi.

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile 20 Aralık 2024'te yaptığı evliliğinin iptali istemiyle kızı İpek Kıraç tarafından açılan davada karar çıkmıştı. İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın 2024'ün sonlarında yaptığı evliliğin iptaline karar vermişti.

VASİ, ATADIĞI AVUKATA 128 MİLYON TL ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

İnan Kıraç'a Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından iki vasi atanmıştı. Bu vasiler iki genç avukat olması ise dikkat çekmişti. Atanır atanmaz vasiler ise İnan Kıraç'ın yetkili tüm avukatlarını azletti. Azlettikleri avukatların yerine İnan Kıraç’a Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı atadılar. Ünlü gazeteci Seyhan Avşar, bu vasilerin, daha hiçbir işe elini sürmeyen Avukat Eşref Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verdiğini öne sürdü.

ADLİYEYE BİR GRUP ÇÖKMÜŞ İDDİASI

Avşar, “İddiaya göre adliyeye bir grup çökmüş. Tüm vasi dosyaları, kıdemleri dahi olmayan genç avukatlara veriliyormuş. Veren mahkemeler belli, vasi olarak atanan isimler hep aynı. Vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubu ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim” dedi.

"YAŞLILARIN TAŞINMAZLARINI KAFALARINA GÖRE İŞLETİP, SUDAN UCUZ FİYATLARA VERİYORLAR"

İddiaların oldukça vahim olduğunun altını çizen Avşar, “Mal varlığı oldukça çok olan ve kimsesiz yaşlılara atanan bu vasilerin, yaşlıların taşınmazlarını kafalarına göre işletip, sudan ucuz fiyatlara birilerine kiraya verdiği iddiaları ise oldukça vahim” ifadelerini kullandı.