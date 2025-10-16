Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Mazbatasını büyük bir heyecan ve gururla alan genç başkan, partililerle birlikte adeta bir sevinç havası yaşadı.

Seçim sürecinde gençlik enerjisi, çalışkanlığı ve vizyoner söylemleriyle dikkat çeken Melikşah Yıldız, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

“BU GÖREVİ BİR MAKAM DEĞİL, BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUM”

Yıldız, mazbata teslimi sonrası yaptığı konuşmada, görevi büyük bir onur ve sorumlulukla devraldığını belirtti.

“Aksaray İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı mazbatamızı büyük bir onur ve sorumlulukla teslim aldık. Bu görevi sadece bir makam değil, milletimize ve şehrimize hizmetin bir emaneti olarak görüyorum.” diyen Yıldız, siyasetin hizmet için bir araç olduğunu vurguladı.

“YOLUMUZ İYİLERİN, ADALETİN VE DÜRÜSTLÜĞÜN YOLUDUR”

Açıklamasında İYİ Parti’nin temel ilkelerine vurgu yapan Yıldız, “Bizim yolumuz, İYİlerin yolu, adaletin, dürüstlüğün ve milletin yoludur.”

ifadesini kullanarak, parti vizyonunu ve duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT VE DAHA AKTİF BİR SAHA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni dönemde hedeflerinin Aksaray’da İYİ Parti teşkilatını güçlendirmek olduğunu dile getiren Melikşah Yıldız, “Aksaray’da daha güçlü bir teşkilat, daha aktif bir saha ve daha kucaklayıcı bir siyaset anlayışı için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Genç başkan, sadece parti üyeleriyle değil, her kesimden vatandaşla temas kuracaklarını, Aksaray’ın her mahallesinde, her köyünde İYİ Parti’nin sesini duyuracaklarını söyledi.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ”

Yıldız, konuşmasının sonunda teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu süreçte emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, bize güvenen üyelerimize ve destek veren Aksaray halkına teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız, birlikte İYİleşeceğiz.”

Mazbata töreninin ardından parti binasında tebrikleri kabul eden Melikşah Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, yeni döneme dair istişarelerde bulundu.

YENİ DÖNEMİN MESAJI: ENERJİ, BİRLİK VE YENİLİK

Aksaray İYİ Parti teşkilatında genç bir kadronun göreve gelmesi, partililer tarafından “yenilenme ve dinamizm” süreci olarak değerlendiriliyor.

Parti içinde uzun süredir aktif görevlerde bulunan ve sahadaki çalışmalarıyla bilinen Yıldız’ın, merkez ilçe teşkilatını yeniden yapılandırması ve daha etkin bir siyaset anlayışı ortaya koyması bekleniyor.

Yeni başkanın özellikle gençlere ve kadınlara yönelik politikalarla öne çıkacağı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir siyaset anlayışını benimseyeceği ifade ediliyor.