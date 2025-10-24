YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, parti yöneticileriyle birlikte saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Esnaflarımızla buluşmaya devam ediyoruz” diyen genç başkan, kentin ekonomik sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini sahadan toplamaya devam ediyor.

CHP Merkez İlçe Başkanı Özdemir, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzer, İlçe Sekreteri Eda Akpınar, İlçe Başkan Yardımcıları Zeynep Uyar, Ramazan Gönen, İbrahim Canbulut, Gizem Öztürk Atlı, Nedim Akbulut ve Üstünyer Karatay ile birlikte Aksaray merkezde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinleyen Özdemir, sahadan edindikleri izlenimleri şu sözlerle özetledi:

“Esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde, ekonomik anlamda son yılların en kötü döneminin yaşandığını açıkça görüyoruz. Birçok esnafımız gün boyu siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Ekonomik kriz artık tavan yapmış durumda. Satışlar dibe vurmuş, kiralar ise denetimsizlik nedeniyle fahiş seviyelere ulaşmış durumda. Alım gücü her geçen gün düşüyor. Bu tablo, vatandaşımızın ve üreticimizin giderek daha fazla zora girdiğini gösteriyor.”

CHP’li ekip, esnafın sorunlarını yalnızca dinlemekle kalmayıp çözüm önerilerini de gündeme taşımayı amaçladıklarını vurguladı. Özdemir, halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirterek, “Biz sahadayız ve sahada olmaya da devam edeceğiz. Aksaray’ın sesi, esnafın ve halkın sesi olmaya kararlıyız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı’nın bu kapsamda önümüzdeki günlerde mahalle ziyaretlerine ve saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.