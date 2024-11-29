Genç basketçi ameliyat oldu

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbola kötü haber. Sarı kırmızılı takımın alt yapısından yetişen 2005 doğumlu genç oyuncu Feray Dalkılıç, A Takım'da ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekti. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ön çapraz bağları kopan Feray Dalkılıç, 2023 yılı Nisan ayında ameliyat olmuş ancak ağrılarının devam etmesi sonrası bir kez daha bıçak altına yattı. Başarılı bir ameliyat olan Feray Dalkılıç; 6-8 ay arası formasından uzak kalacak. Feray'ın birkaç ay içerisinde fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Değerli oyuncumuz Feray Dalkılıç'ın geçirdiği başarılı operasyonun ardından, kıymetli doktoru Berhan Bayram'a teşekkürlerimizi sunar, oyuncumuza acil şifalar dileriz" denildi.