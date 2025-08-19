Genç beyin cerrahının şüpheli ölümü! Cesedi evinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç beyin cerrahının şüpheli ölümü! Cesedi evinde bulundu

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Siirt’te gizemli ölüm! Otoparkta asılı olarak bulunduSiirt’te gizemli ölüm! Otoparkta asılı olarak bulundu

İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından doktorun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi.

Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'nın ölüm haberi ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan çağrı!
İmamoğlu'ndan çağrı!
Özdağ: “Türkiye’nin Zenginliği El Değiştiriyor, Halk Yoksullaşıyor”
Özdağ: “Türkiye’nin Zenginliği El Değiştiriyor, Halk Yoksullaşıyor”
“CHP’li Gençler Özgürlük İçin Yürüyor: Aksaray’da Destek Büyüdü”
“CHP’li Gençler Özgürlük İçin Yürüyor: Aksaray’da Destek Büyüdü”
Bournemouth Liverpool'dan puan alamadı ama genç yıldızı kopardı
Bournemouth Liverpool'dan puan alamadı ama genç yıldızı kopardı
Eski İçişleri Bakanı'na yardım ve yataklık suçlaması!
Eski İçişleri Bakanı'na yardım ve yataklık suçlaması!