Genç doktor evinde ölü bulundu! Muğla yasta: Otopsi raporu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Genç doktor evinde ölü bulundu! Muğla yasta: Otopsi raporu belli oldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Asistan Doktor Anıl Canbaş (26), evinde ölü bulundu. Vücudunda yara veya darp izi bulunmazken, olaydan bir gün önce üç doktor arkadaşıyla evinde alkol aldığı öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve giren ekipler, hareketsiz halde bulunan Anıl Canbaş’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, vücudunda yara veya darp izi görülmeyen Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu Canbaş’ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

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ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, Canbaş’ın olaydan bir gün önce üç doktor arkadaşıyla evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının daha sonra evden ayrıldığı iddia edildi.

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