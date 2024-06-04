Genç erkekler itirafı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada fitness ve spor içerikleriyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak fenomen haline gelen 52 yaşındaki antrenör Pam Campbell, bu sefer yaptığı itiraf ile gündemde.

Spor yaparken enerji eksikliği hissettiğinde genç erkeklerin kendisine motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada fitness içerikleri üreterek kısa sürede dikkatleri üzerine çeken 52 yaşındaki antrenör Pam Campbell, yaptığı itiraf ile adından söz ettirdi.

Genç kızlara taş çıkartacak kadar fit bir vücuda sahip olan Campbell, motivasyon kaynağı olarak genç erkekleri gösterdi.

Spor salonundaki genç ve bekar erkekler sayesinde hiçbir spor gününü kaçırmadığını ifade eden Campbell, "Spor salonunda yorgun hissettiğinizde, bekar olduğunuz ve genç erkekleri sevdiğiniz zaman, spor günlerini asla kaçırmayın" diye tavsiyede bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu bu paylaşıma tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Bir yaşlı adamın genç kadınlar hakkında bunu söylediğini düşünün. Ne kadar büyük bir tepki çekerdi" yorumunu yaptı.