Genç esnaf, hayvan damında ölü halde bulundu

Kaynak: İHA
Genç esnaf, hayvan damında ölü halde bulundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde soğuk demircilik ve çatı işleri ile uğraşan 25 yaşındaki İsa Karadağ, yaşadığı evinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü bulundu.

Gencin ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aktarılan bilgiye göre, bir anda ortadan kaybolan ve telefonlara cevap vermeyen İsa Karadağ’ın hayatından endişe eden yakınları genci aramaya başladı. İsa Kardağ, evlerinin eklentisinde bulunan hayvan damında ölü vaziyette bulundu. Akşam saatlerinde yaşanan olay tüm ilçeyi yasa boğarken, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, taziye mesajı yayınlayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip Karadağ’ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Jandarma ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparken, İsa Karadağ’ın intihar neticesi hayatını kaybettiği üzerinde duruldu.

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