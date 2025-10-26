Servis minibüsünün çarptığı 17 yaşındaki Fatma Şanverdi yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 19 Ekim günü akşam saatlerinde Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Fatma Şanverdi

Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette giden R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Şanverdi, bugün hayatını kaybetti. Fatma Şanverdi'nin ağabeyi Ahmet Şanverdi ile sürücü E.Ş.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, diğer yaralıların taburcu edildikleri belirtildi. Fatma Şanverdi'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.