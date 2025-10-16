Kendisiyle dalga geçtiğini öne sürdüğü bir kişiyi alıkoyup darp eden ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun liderlerinden Cem Gölbaşı hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, beraberindeki kişilerle birlikte 4 Kasım 2024 günü sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafı alay ederek paylaştığı öne sürülen B.İ.'nin, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki iş yerine gitti.

Burada B.İ.'yi darp eden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler, B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın "yağma", "eziyet etme", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanırken; Hasan Mert Şahin, Yunus Akbalık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PAYLAŞIMLAR ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILDI"

Olayla ilgili dava bugün Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanık Cem Gölbaşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, üzerime atılı suçlar var, aylardır sosyal medyada, hakaretlere, küfürlere organize bir şekilde saldırıya maruz kaldık, gerek ben, gerek GFB olarak buna organize şekilde maruz kaldık" dedi.

"Benim kadın kılığında resmimi paylaştılar, bunu paylaşan hesaplar çok fazla takipçisi olan hesaplardır" diyen Gölbaşı, "Mağdurun bir arkadaşı ile arasında anlaşmazlık çıkmıştır, bunun üzerine bu şahıs, mağdurun bilgilerini paylaşmıştır, ben de arkadaşım olan Şahin'e bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordum o da komşusu olduğunu söyledi. Biz de bize bunu neden yapıyorlar diye araştıralım diyorduk çünkü bu paylaşımlar tek bir hesaptan değil, organize bir şekilde onlarca hesaptan yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEDİ, PERUĞU KENDİ TAKTI"

B.İ.'nin iş yerine gittiklerini belirten Cem Gölbaşı, şunları söyledi:

"Dükkana gittiğimde eniştesi de oradaydı biz dükkana medeni bir şekilde girdik, ben kendisine paylaşımı yapıp yapmadığını sordum. Önce kabul etmedi daha sonra kabul ederek özür diledi. 'Paylaşımı istersen sileyim' dedi ben de kendisine bunları kimin yaptırdığını sordum, kendisi de telefonunun şifresini girip bana kendisi verdi. Dükkanda kendisine tribün videoları vs. izlettik, bunu neden yaptığını sordum, o da Twitter’da gündem yaptığını daha sonrada bu hesapları sattığını söyledi, kendisi benden özür diledi. Ben ona 'Özür dileme önemli değil, beni peruk takıp kadın kılığına sokarak paylaştınız' dedim, o da 'Ben de takayım' dedi.

Dükkandan peruk aldırarak başına kendisi peruk taktı, benim nefsime yenildiğim tek nokta budur. Hatta daha sonra 20 dakika sonra bu bize yakışmaz diyerek videonun silinmesini istedim. Ben bu olay nedeniyle mağdur oldum, saçma bir şekilde hapiste kaldık, beraatimi talep ederim."

EZİYET SUÇUNDAN BERAAT ETTİLER

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın'ın "eziyet" suçundan beraat etmesine, "birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasın hükmetti.

Ayrıca sanık Gölbaşı, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken; diğer sanıklara ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan Gölbaşı 10 ay; İsmail Altan, Süleyman Şahin ve Ümit Özaydın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Sanık Şahin Beyazyıldız hakkında "sanığın daha önce kasıtlı başka bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması" nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Ayrıca sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.