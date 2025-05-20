Genç Fransızlardan göz kamaştıran başlangıç

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Genç Fransızlardan göz kamaştıran başlangıç

Fransa, Almanya karşısında 10 kişi kalan rakibi karşısında güçlü bir başlangıç yaptı.

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası’nın ilk maçında Fransa, Arnavutluk'ta bulunan Elbasan Arena’da karşılaştığı Almanya’yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 31. dakikasında Almanya’dan Mussa Kaba kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Fransa bu avantajı iyi değerlendirdi. Karşılaşmayı yöneten Hollandalı hakem Joey Kooij, mücadelede dört sarı ve bir kırmızı kart gösterdi.

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Fransa’nın ilk golü 4. dakikada Ilyas Azizi’den geldi. Azizi, ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Trippel’i avladı. 12. dakikada ise Rémi Himbert’in ortasında Djylian Nguessan farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Almanya direnmeye çalışsa da, 78. dakikada Batbedat’ın ortasında Christ Batola’nın arka direkteki kafa vuruşu maçın skorunu belirledi.

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