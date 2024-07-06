Genç gelinin esrarengiz ölümü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç gelinin esrarengiz ölümü

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 1 yıllık evli kadın evinde ölü bulundu. Genç kadının cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağlar İlçesi'nde yaşayan Neşe Şimşek, dün gece kayınbabasının evinden Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evine geldi.

Babasının evinde kalan Y.Ş., sabah eşini aradı. Cevap alamayan adam babasını da yanına alarak kendi evine gitti.

Y.Şimşek kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açıp içeri girdiklerinde Neşe Şimşek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Çiftin bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

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