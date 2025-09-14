Genç girişimcilerin hayali gerçek oldu

Kaynak: İHA
Genç girişimcilerin hayali gerçek oldu

Erzurumlu üç genç girişimci Palandöken İlçesi'nde yeni işyerleri Gece Dönercisi işletmesinin açılışını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.

Erzurumlu üç genç girişimci Palandöken İlçesi'nde yeni işyerleri Gece Dönercisi işletmesinin açılışını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.

Yıldızkent semtinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde açılan BıtezZ Gece Dönercisinin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. 3 genç girişimcinin ortaklaşa açtığı kafe restaurant paket servisi olarak ta hizmet verecek.

Genç girişimciler Efrailhan Özen, Fırat Bingöl ve Furkan Kayapalı açılış törenlerine katılım sağlayan kamu ve siyasi parti temsilcileri, iş dünyası, STK başkanları ile dostlarına teşekkür etti.

Son Haberler
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B metroyu salladı: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği
Dünyaca ünlü rapçi metroda: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi
Kuşadası leylek ile tanıştı
Kuşadası leylek ile tanıştı