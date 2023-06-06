Genç görünmek isteyenlerin dikkatine

Editör: Naim Arıoğlu

Kolajen içeren besinler ve takviyeler özellikle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Kolajen kalp ve damar hastalıklarının oluşmaması için etkili rol oynar. Vücut sağlığını olumlu etkilerken yaşlandıkça ortaya çıkan cilt sarkmasını önleyerek cildin sıkılığının korunması ve esnek olmasına yardımcı olur. Bu sayede daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Saçların daha hızlı uzamasını, tırnakların güçlenmesini sağlar. Tüm bu faydalardan yararlanmak için aşağıda yer alan besinleri tüketebilirsiniz.

Yaşın ilerlemesinden olumsuz etkilenen vücut sağlığı gibi cilt de bu süreçten oldukça etkiliyor. Yaşlandıkça ciltte olan değişikler gözle görülebilir hale geliyor. Bu durumdan rahatsız olanlar çözüm üretmek adına çeşitli yollara başvuruyorlar. Yaşa bağlı olan sorunları azaltmak için kolajen içeren besinler tüketebilirsiniz.

KOLAJEN BARINDIRAN BESİNLER

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler birçok hastalıktan korunmayı sağlıyor. Ispanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler vücudun bağışıklığını korurken yüksek kolajen içererek cildin daha genç görünmesine yarıyor.

KIRMIZI VE MOR MEYVELER

Bol bol C vitamini içeren çilek, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini gibi kırmızı ve mor meyveler kolajen üretimini destekliyorlar. Özellikle çilek içerdiği bir antioksidan çeşidi olan ellajik asit sayesinde kolajenin yıkımına karşı da koruyucu etki gösteriyor.

SARIMSAK

Sarımsağın içerisinde bulunan yüksek oranda sülfür miktarı sayesinde kolajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor.

KURUYEMİŞLER

Ayçiçeği, kabak çekirdeği, kaju, ceviz gibi enerji deposu olan kuruyemişler vücudun kolajen oluşturma yeteneğini artıran çinko ve bakır içerir.

DOMATES

Bir başka C vitamini kaynağı domatestir. Domatesler ayrıca cilt sağlığını destekleyici bir antioksidan olan likopeni içerir.

TATLI PATATES

Tatlı patatesin turuncu rengi A vitaminine dönüştürülen beta-karoten adlı bir antioksidanda gelir. A vitamini cildin elastikiyetine, hücre yenilenmesine ve sonuçta ciildin genç görünümüne katkıda bulunabilir. Bu lezzetli sebze aynı zamanda cildi zararlı serbest radikallerden koruyan harika bir C ve E vitamini kaynağıdır.

KEMİK SUYU

Kolajen içeren besinler arasında en bilineni kemik suyudur. Kemik suyu içerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağı. Beslenme düzeninizde tüketeceğiniz kemik suyu hem bağışıklığınızın güçlenmesini sağlayacak hem de cilt için lazım olan kolajen üretimini destekleyecektir.

ET TAVUK BALIK

Sığır eti, tavuk eti, hindi eti, sakatatlar ve balıklar yüksek oranda kolajen içeren protein kaynakları arasındadır. Bu besinleri tüketmek cildin esnekliğini ve sıkılığını artırır. Cilt hücrelerinin bozulmasına engel olur.

YUMURTA BEYAZI

Yumurta kolajen desteği vermek konusunda oldukça etkilidir. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak nitelendiriliyor.