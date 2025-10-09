Genç milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Kaloşvar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milliler, serbest ve grekoromen stilde takım halinde Balkan şampiyonu, kadınlarda ise ikinci oldu.

"GELECEĞE IŞIK TUTTULAR"

Açıklamada, "Türk güreşinin genç yıldızları, Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası’nda toplam 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Serbest ve Grekoromen stilde iki Balkan şampiyonluğu, kadınlarda ise takım ikinciliği elde eden millilerimiz, Türkiye’nin geleceğine ışık tuttu" ifadelerine yer verildi.

Şampiyonada altın madalya kazanan isimler şunlar:

Grekoromen: Muhammed Mehdi Babat (38 kilo), Miri Güven (41 kilo), Mehmet Esad Dedeoğlu (44 kilo), Muhammet Ali Özen (52 kilo), Orhan Eymen Taşçı (75 kilo)

Serbest: Batın Naniş (38 kilo), Buğra Eldemir (44 kilo), Hasan Çavdar (52 kilo), Mustafa Berk Alkan (75 kilo)

Kadınlar: Hiranur Uygun (33 kilo), Safiye Mustafa (54 kilo), Belinay Abay (66 kilo)