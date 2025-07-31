Genç iş adamından siyasete cesur adım

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın sevilen ve başarılı genç iş insanlarından Reşat Bozkuş, İYİ Parti saflarına katıldı. BOZKUŞ YAPI’nın sahibi olan ve uzun yıllardır hem iş dünyasında hem de sosyal projelerde adından sıkça söz ettiren Reşat Bozkuş’un partiye katılımını, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır kamuoyuna duyurdu.

Milletvekili Yaldır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray'ımızın genç iş adamlarından, BOZKUŞ YAPI'nın sahibi Reşat BOZKUŞ kardeşim memleketine ve milletine daha fazla katkı sunmak için İYİ Parti'mize katıldı. İYİ Parti’mizin her geçen gün büyüyen genç kadrolarına güç katacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun!”

GENÇLİĞİN VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEMSİLCİSİ

Reşat Bozkuş, yalnızca inşaat ve yapı sektöründe değil, aynı zamanda Aksaray’da gençliğe yönelik istihdam çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyor. Genç yaşına rağmen pek çok başarılı projeye imza atan Bozkuş’un siyasete adım atması, Aksaray’da yeni bir heyecan yarattı.

Bozkuş’un katılımıyla birlikte İYİ Parti Aksaray Teşkilatı’nda genç ve dinamik kadroların sayısı artarken, bu durum partinin yereldeki etkinliğini daha da artıracağı şeklinde yorumlandı.

TURAN YALDIR: “GÜÇLÜ BİR KADRO KURUYORUZ”

Turan Yaldır, İYİ Parti'nin Aksaray'da günden güne büyüdüğünü ve her kesimden nitelikli bireylerin partiye dahil olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yaldır, gençlerin siyasette daha fazla yer almasının ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bozkuş’a olan inancını vurguladı.