Genç iş insanı motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresinde, Fele köyü yakınlarında meydana geldi. 33 yaşındaki iş insanı Aydın Kuyucu, Beyşehir’den Şarkikaraağaç yönüne hareket halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve metrelerce sürüklendi.
Motosikletin sürücüsü Kuyucu, ağaçlar arasına savrularak yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza olayının ardından yapılan ihbarla birlikte olay bölgesine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kuyucu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beyşehir’de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olan Aydın Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubuyla geziye çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.