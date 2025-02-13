Genç kadın 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Kaynak: DHA
Genç kadın 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Elazığ'da Ezgi Nur Bağca (26), yaklaşık 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu.

Elazığ'da Ezgi Nur Bağca (26), yaklaşık 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu. Ezgi Nur'un vücudunda kesikler tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta yer alan binada meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce apart daire kiralayan Ezgi Nur Bağca'dan 3 gündür haber alamayan apart yetkilisi, uzun süre çaldığı kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, kadını yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde vücudunda kesikler olan Bağca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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