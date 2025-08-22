Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı

İngiltere’de 4 bin 600 metreden kasıtlı olarak atlayan paraşütçü Jade Damarell'in sevgilisinden ayrıldığı bu nedenle hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli tabip Leslie Hamilton, Damarell’in erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirmesinin ardından bu kararı aldığını doğruladı.

CİHAZI BİLEREK DEVRE DIŞI BIRAKMIŞ

Tecrübeli paraşütçünün, son atlayışında ana paraşütünü kasıtlı olarak açmadığı ve paraşütün belirli bir irtifa ve hızda otomatik olarak açılmasını sağlayan cihazı devre dışı bıraktığı belirlendi.

Damarell’in bu kararı, hem yakın çevresinde hem de paraşüt camiasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

ÖLÜMÜ İNTİHAR OLARAK GEÇTİ

4 bin 600 metreden kasıtlı olarak atlayan paraşütçü Jade Damarell'in ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.