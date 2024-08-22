Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

Kaynak: DHA
Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami içinde mahsur kaldığını ifade eden genç kadın, cami görevlisinin kapıyı açması ile çıkarıldı.

Dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve camii de mahsur kaldığını ifade eden bir vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese giden ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü.

BALKONLARA ÇIKAN VATANDAŞLAR NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTILAR

İkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişime geçen genç kadının çıkartılması için cami görevlisi aranarak bulundu.

Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu alandan çıkardı. Bu esnada çevredeki apartman sakinleri neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi. Kilitli kaldığı caminin içinden çıkarılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için emniyete götürüldü.

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