Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 23 yaşındaki Dilruba Elif Çetin birlikte alkol alırken tartıştığı 26 yaşındaki erkek arkadaşı Burak İ. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay akşam saat 22.00 sıralarına Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkisinde bulunan sitenin 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İ. ile kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

genc-kadin-birlikte-alkol-aldigi-erkek-a-727586-215002.jpg

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

genc-kadin-birlikte-alkol-aldigi-erkek-a-727592-215002.jpg

Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

Son Haberler
'Bizler için mareşal' dedi, gündeme oturdu! Dikkat çeken Selçuk Bayraktar mesajı
'Bizler için mareşal' dedi, gündeme oturdu! Dikkat çeken Selçuk Bayraktar mesajı
Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu
Baltalı maganda dehşet saçtı
Baltalı maganda dehşet saçtı
Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek
Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek