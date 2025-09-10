Genç kadın ölüme böyle gitti! İstanbul’un göbeğinde akıl almaz olay

İstanbul Beyoğlu’nda 20 yaşındaki Faslı kadın erkek arkadaşının rezidanstaki dairesinde ölü bulundu. Ortaya çıkan görüntüler genç kadının ölüme nasıl gittiğini ortaya çıkardı. Öte yandan kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyip kaçan şüpheli ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

‘KIZ ARKADAŞIM RAHATSIZLANDI’

Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu. Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.’nın Bursa’ya gittiği belirlendi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi. Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

