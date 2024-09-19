Genç kadın otelin camlarını kırdı ölü bulundu. Odasından çıkanlar kan dondurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kadın otelin camlarını kırdı ölü bulundu. Odasından çıkanlar kan dondurdu

İstanbul Fatih'te 26 yaşındaki kadın, otel odasında ölü bulundu. Uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Fatih Katip Çelebi Mahallesi'ndeki bir otele gelen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk koridorda telefonla konuştu. Daha sonra odasına geçerek telefonda konuşmaya devam eden Şentürk, bu sırada orada bulunan tabakları kırıp, camları tekmeledi.

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Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, odaya girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Neslişah Şentürk'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan incelemelerde odada uyuşturucu haplar ve kokain bulundu. Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Öte yandan, otel odasında ölü bulunan genç kadının koridorda telefonda konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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