Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 10 gündür haber alınamayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi'nde gerçekleşti. Olay site yöneticisinin apartmanın 9. Katında oturan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’yi 10 gün boyunca ulaşamaması üzerine ortaya çıktı.

Yöneticinin haber vermesi ile kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. apartmana yönlendirilen sağlık ekipleri Bahar Çiftçi'nin uzun süre önce öldüğünü tespit ederken polis ekipleri kadının cesedine otopsi yapılması için adli tıp morguna sevk etti.

Bahar Çiftçi'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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