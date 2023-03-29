29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Genç kadına silahlı dayak

Pendik'te bir şahıs tartıştığı genç kadını araç içerisinde darp etti. Ardından kaçmaya çalışan genç kadına silah çekerek sokak ortasında şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:16
Takip Et

Genç kadına silahlı dayak

Genç kadına silahlı dayak
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Pendik'te geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Araçlarıyla mini marketin önüne gelen çift alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 

Genç adam kız arkadaşını darp etmeye başladı. Genç kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı. Duruma sinirlenen şahıs araçtan tabancayla inerek genç kadını araca binmeye zorladı. Kadın araca binme konusunda direnince cinnet geçiren şahıs genç kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı. 

Kadın ile erkek şahsın arbede yaşadığı sırada şahısın elindeki tabanca ateş aldı. Şans eseri kurşun kadına isabet etmezken, genç adam araca binerek uzaklaştı. Genç kadın yürüyerek sokağı terk ederken şahıs geri dönerek kadını takip etti.

Olayı gören vatandaşlardan Cengiz Korkunç, "Akşam saatlerinde teravih namazından sonra geldim dükkana, olay yaşanmış. Kamerada izlediğim kadarıyla bir kişi arabada kadını darp etmiş. Silah sıktı. Müşteriler de buradaydı, rahatsız olmuşlar" diye konuştu.

Korkunç "Dükkanda çocuklarım vardı içeriden çıkamamışlar korkudan. Kadını darp edip dövdü. Silah sıktı. Kadın aşağıya doğru kaçtı adam da peşinden gitti" dedi.

Genç kadının sokak ortasında darp edildiği korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
2
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
4
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
6
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
7
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.