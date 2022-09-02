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Bu hastalığı ilk defa duyacaksınız. Genç kadının hayatı kabusa döndü

Amerikalı genç bir kadın, tedavisi olmayan ve nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Yer çekimi alerjisi... İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:16
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:52
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Eski havacılık dizel tamircisi olan ve oldukça hareketli bir yaşantısı olan genç kadın, hastalığı nedeniye günün 23 saatini yatarak geçirmek zorunda kalıyor. Genç kadın, rahatsızlığını 'yerçekimi alerjisi' olarak tanımlıyor.

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28 yaşındaki Lyndsi Johnson, dünyanın en az anlaşılan hastalıklarından birine sahip ve yaklaşık 23 saatini yatakta geçirmek zorunda kalıyor.

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Lyndsi Johnson'a 2022 Şubat'ında PoTS olarak da bilinen postural taşikardi sendromu teşhisi kondu. Yani Lyndsi her ayağa kalktığında veya oturduğunda kalp atış hızı hızlanıyor. Lyndsi, rahatsızlığı 'yerçekimi alerjisi' olarak tanımlıyor. Lyndsi'nin durumu o kadar ağır ki günde 10 defaya kadar bayılıyor ve sadece yemek yemek veya duş almak için kalkabiliyor.

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Eski havacılık dizel tamircisi olan Lyndsi, 'Yerçekimine alerjim var. Biliyorum kucağa saçma geliyor ama durum bu' diyor.

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'Bayılmadan, hastalanmadan ve fenalaşmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Yattığımda çok daha iyi hissediyorum. Günde 23 saate kadar bütün gün yataktayım. 28 yaşındayken duş sandalyesi kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Evden dışarı çıkamıyorum.'

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Lyndsi'nin semptomları başladığında doktorlar Lyndsi'nin hastalığının ne olduğunu anlayamadılar ve başta kaygı bozukluğu olduğunu düşündüler. Ancak Lyndsi'nin durumu giderek kötüleşti ve sürekli olarak bayılmaya başladı. Başı dönmeden eğilememeye başladı.

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'Sonunda PoTS olabileceğimi fark eden başka bir kardiyologla konuşabildim.'Lyndsi şu anda bayılmasını günde üç defaya indiren ve mide bulantısına yardımcı olan beta bloker kullanıyor.

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'Teşhis aldığım içini mutluyum çünkü en azından durumumun ne olduğunu biliyorum. Yatarken kendimi iyi hissediyorum ama ayağa kalkar kalkmaz başım dönüyor ve bayılıyorum. Hareketlilik yardımcıları kullanıyorum ve bu benim için gerçekten yardımcı oluyor.'“Önceden çok aktif bir insandım ama artık tüm gün yatağa bağlıyım. Sahip olduklarım için minnettarım ve hala müzikle ilgilenebiliyorum ki bu harika bir şey.'

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