﻿Bu hastalığı ilk defa duyacaksınız. Genç kadının hayatı kabusa döndü

'Teşhis aldığım içini mutluyum çünkü en azından durumumun ne olduğunu biliyorum. Yatarken kendimi iyi hissediyorum ama ayağa kalkar kalkmaz başım dönüyor ve bayılıyorum. Hareketlilik yardımcıları kullanıyorum ve bu benim için gerçekten yardımcı oluyor.'“Önceden çok aktif bir insandım ama artık tüm gün yatağa bağlıyım. Sahip olduklarım için minnettarım ve hala müzikle ilgilenebiliyorum ki bu harika bir şey.'