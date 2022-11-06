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Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu

Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Kazakistan'da şampiyon oldu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 13:05
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Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı zirveye çıktı

Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
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Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentinde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakaları yapıldı.

Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan milli takım, çeyrek finalde Güney Kore'yi 45-42, yarı finalde Bulgaristan'ı 45-34, finalde de Özbekistan'ı 45-27 yenerek şampiyon oldu.

Ferdi müsabakalarda ise Nisanur Erbil, bronz madalya almıştı.

Milliler, organizasyonu birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.

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