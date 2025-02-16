Genç Kadınlar Voleybol Takımı Adana şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Genç Kadınlar Voleybol Takımı Adana şampiyonu oldu

Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (ABBSK) Genç Kadınlar Voleybol Takımı, finalde Seyhan Belediyesi Genç Kadınlar Voleybol Takımı’nı 3-1 yenerek Adana şampiyonu oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (ABBSK) Genç Kadınlar Voleybol Takımı, Adana şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, altyapı eğitimine önem verdiklerini, gençlerin ve kadınların sporda gelişimini öncelediklerini belirterek, bunun meyvelerini farklı branşlarda aldıklarını söyledi. Özdemir, şampiyon takımın teknik kadrosunu ve sporcularını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, kentin bir spor şehri olması doğrultusundaki çalışmaları ve uzun süredir sporda altyapı faaliyetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kadir Özdemir, aynı doğrultuda hareket ederek, Türk sporuna yetenekli gençleri kazandırmaya, çocukların ve gençlerin spor yapmasına olanak tanımaya devam edeceklerini söyledi.

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